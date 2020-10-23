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Эксперт усомнился в необходимости выделения допсубсидий авиакомпаниям

Эксперт усомнился в необходимости выделения допсубсидий авиакомпаниям
Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев усомнился в целесообразности выделения допсубсидий российским авиакомпаниям. Уже выделенные субсидии еще не выбраны до конца, а перевозчики не смогли эффективно отреагировать на кризис, заявил он РИА Новости.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источник и президента АЭВТ Владимира Тасуна сообщила, что авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов рублей господдержки, соответствующее письмо ассоциация направила в Минтранс. В Минтрансе РИА Новости подтвердили получение письма.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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