Эксперт усомнился в необходимости выделения допсубсидий авиакомпаниям

Лидия Мартынова

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев усомнился в целесообразности выделения допсубсидий российским авиакомпаниям. Уже выделенные субсидии еще не выбраны до конца, а перевозчики не смогли эффективно отреагировать на кризис, заявил он РИА Новости.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источник и президента АЭВТ Владимира Тасуна сообщила, что авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов рублей господдержки, соответствующее письмо ассоциация направила в Минтранс. В Минтрансе РИА Новости подтвердили получение письма.