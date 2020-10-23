Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

Южнокорейские СМИ задумались над причинами длительного отсутствия на публике супруги лидера КНДР Ким Чен Ына Ри Соль Чжу и предположили причину исчезновения, сообщает РИА Новости.

В последний раз первая леди Северной Кореи появлялась в кадре официальной хроники 25 января этого года. Среди возможных столь долгого исчезновения из объективов камер журналисты называют возможную беременность жены Ким Чен Ына.

Слухи о том, что Ри Соль Чжу в положении, появляются традиционно, стоит ей только исчезнуть из поля зрения СМИ. При чем никто не знает, есть ли вообще у северокорейского лидера дети, и если есть, то сколько, – данные о личной жизни Ким Чен Ына Пхеньян относит к информации особой секретности. Возраст первой леди также неизвестен, но, по различным предположениям, цифра колеблется в пределах 31-35 лет.

Южной Кореи Ли Ин Ен, комментируя ситуацию, призвал не спешить с выводами и напомнил о том, как некоторое время назад СМИ искали "пропавшую" сестру Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая пару месяцев спустя появилась на публике.

Ранее радио Sputnik сообщало, что южнокорейская разведка объяснила долгое отсутствие самого Ким Чен Ына.