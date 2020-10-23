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Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына
Южнокорейские СМИ задумались над причинами длительного отсутствия на публике супруги лидера КНДР Ким Чен Ына Ри Соль Чжу и предположили причину исчезновения, сообщает РИА Новости.

В последний раз первая леди Северной Кореи появлялась в кадре официальной хроники 25 января этого года. Среди возможных столь долгого исчезновения из объективов камер журналисты называют возможную беременность жены Ким Чен Ына.

Слухи о том, что Ри Соль Чжу в положении, появляются традиционно, стоит ей только исчезнуть из поля зрения СМИ. При чем никто не знает, есть ли вообще у северокорейского лидера дети, и если есть, то сколько, – данные о личной жизни Ким Чен Ына Пхеньян относит к информации особой секретности. Возраст первой леди также неизвестен, но, по различным предположениям, цифра колеблется в пределах 31-35 лет.


Южной Кореи Ли Ин Ен, комментируя ситуацию, призвал не спешить с выводами и напомнил о том, как некоторое время назад СМИ искали "пропавшую" сестру Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая пару месяцев спустя появилась на публике.

Ранее радио Sputnik сообщало, что южнокорейская разведка объяснила долгое отсутствие самого Ким Чен Ына.

# Политика
По материалам: ria.ru

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