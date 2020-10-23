Как работает экспресс-доставка

Роман Иванов

Экспресс-доставка это вариант быстро доставить вещи, которые либо были только что заказаны и оплачены, либо находятся в другом конце страны, либо же требуют срочной доставки (например, пирожные и пицца, которые нужно доставить через 10-15 минут после приготовления и выдачи с кухни).

В любом случае, какой бы ни была доставка, если она уже позиционируется с приставкой «экспресс», то это автоматически означает, что есть необходимость быстрой, оперативной реакции. Сегодня доставка может осуществляться как курьерскими службами, так и собственными отделами доставки какой-то компании (чаще актуально для заведений общепита), а также различными почтовыми отправителями. Все зависит от того, что, кому, в какой конец города или страны нужно доставить. И вот здесь уже есть масса нюансов относительно того, как может работать доставка продукции.

Как обычно работает экспресс-доставка, и что о ней нужно знать?

В данной ситуации важно понимать, что современная экспресс доставка по России, по другим городам может осуществляться разными почтовыми и курьерскими службами, например:

Службой доставки продуктов питания. Есть сервисы, которые специализируются на доставках еды, напитков, готовых заказов из ресторанов, а также из кондитерских и даже супермаркетов. Данный вид услуг пользуется активным спросом в часы пик, а также в ситуациях, когда важно быстро, срочно доставить горячую еду, питание. Обычной курьерской службой доставки. Есть как государственные, так и частные компании, которые занимаются доставкой еды, продуктов питания. В любом случае здесь важно понимать, что курьерские услуги стоят определенных денег, а потому зачастую экпресс-услуга также оплачивается по чуть более высокому тарифу. Обычно это называется доплатой за срочность. Доставка может занимать разное время. Например, сегодня есть варианты доставить продукцию за 15 минут, за 30 минут, за 1 час или же выбрать точное время, которое необходимо для доставки. В любом случае здесь важно понимать, что доставка с приставкой «экпресс» также может предполагать и 15 минут на дорогу курьера и 1 час. Этот момент нужно уточнять непосредственно в момент заказа и оплаты такой доставки.

Доставка быстрым способом предполагает, что получатель может как можно скорее забрать свою посылку, оплаченный заказ и так далее. В данной ситуации играет роль то, насколько быстро нужно оформить посылку и все забрать. Для компаний же данная опция – это идеальная, прекрасная возможность как можно быстрее доставлять свои продукты потребителям, а также очень быстро получать расчет за свои товары и услуги.