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Книга "Чиполлино в стране Советов" выходит в Италии к 100-летию Родари

Книга "Чиполлино в стране Советов" выходит в Италии к 100-летию Родари
Книга "Чиполлино в стране Советов", посвященная успеху произведений Джанни Родари и его поездкам в СССР, выходит в Италии к 100-летнему юбилею писателя.

Как рассказала РИА Новости автор книги Анна Роберти, долгая дружба Родари с Советским Союзом началась с его первого приезда в составе делегации журналистов. По ее словам, в конце поездки Родари подарил своему сопровождающему экземпляр книги про Чиполлино. Она попала к поэту Самуилу Маршаку и переводчице Злате Потаповой.

"Они решили, что надо обязательно сделать перевод, и с этого все началось", — рассказала Роберти.


Для своей книги она исследовала историю поездок Родари в Союз: с 1963 по 1979 годы он побывал здесь еще пять раз. За это время он посетил Прибалтику, Кабардино-Балкарию, Крым и Казахстан.

Говоря об отношении к Родари в СССР, Роберти цитирует его ранее не изданное интервью. В нем итальянский писатель объясняет, что в Советском Союзе "поняли фантастический характер его произведений".

"Издатели в других странах говорили, что он был коммунистом, прогрессивным человеком, и мало кто подчеркивал тот факт, что фантастика у него была самым главным", — отметила Роберти.

По ее словам, Родари любил общаться с простыми советскими людьми, особенно с детьми. Так, например, однажды он договорился прийти в гости к маленькой читательнице, чем вызвал переполох в ее семье.


"Может быть, в России его любили больше, чем в Италии", — предположила автор.

Популярность самого Чиполлино она объясняет так: "Это был мальчик (что нравилось детям), который боролся против несправедливости. Он стал символом необходимости перемен".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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