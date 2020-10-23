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Кобылкин назвал токсичность водорослей причиной загрязнения акватории Камчатки

Кобылкин назвал токсичность водорослей причиной загрязнения акватории Камчатки

Основной причиной загрязнения акватории на Камчатке является токсичность водорослей, но еще нет понимания, что могло спровоцировать такую реакцию, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Об этом 23 октября сообщает ТАСС.

Ранее специалисты зафиксировали превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Позднее загрязнение выявили ещё на трёх участках акватории Авачинского залива. Факты гибели морских обитателей выявили в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также бухте Бабья.

После загрязнения акватории на Камчатке Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В РАН исключили версию химического загрязнения акватории и заявили, что морские организмы могли погибнуть после токсинного удара, которые произвели микроводоросли.

Новость дополняется…

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По материалам: pnp.ru

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