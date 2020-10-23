Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго

Анастасия Иванова

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.

"Сегодня на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго режиссёр Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру за фильм "Дорогие товарищи!" - говорится в сообщении.

"Любому режиссеру получить награду – большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма "Дорогие товарищи!" Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался. Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино", – приводит слова Кончаловского пресс-служба.

Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.