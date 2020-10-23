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Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной

Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной
Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор в режиме видеоконференции принял участие в ХIII Евразийском экономическом форуме. Основная его тема - "Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана".

"В настоящее время Россия и Запад, в том числе – страны ЕС, оказались в самой низшей точке своих отношений. И это... рукотворная проблема, однако она возникла не сегодня, а на исторической развилке в начале 90-х, когда был сделан выбор не в пользу расширения пространства безопасности и сотрудничества, а в пользу расширения НАТО", - сказал политик.

По его словам, санкции не привели к достижению заявленной цели – некоему "изменению поведения России", а привязка к реализации Минских соглашений "делает их и вовсе абсурдными, поскольку это объективно зависит не от России". Зато более пяти лет взаимных санкций привели к другому, более печальному итогу: "К ним привыкли, они стали неким объективным негативным фактором, вроде климатических изменений", - сказал Косачев.


Северный поток — 2".
# Россия
По материалам: ria.ru

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