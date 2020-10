Ляйсан Утяшева и Павел Воля официально опровергли слухи о разводе

View this post on Instagram

Небо. Самолёт. Девушка. @pavelvolyaofficial в бадлоне🤪 и нереальное послевкусие от выступления в Питере...люблю вас 🤫🖤 Москва, встречай @s7airlines ! ⠀ Перелеты для меня - всегда путешествия.... и неважно в какую точку летишь💚 Сибирь, Алтай, Крым, Сочи, Карачаево-Черкессия, Сахалин, Камчатка и много других невероятных мест России по хэштегу #соавторыS7 от тех, кто этим летом путешествовал и запечатлевал красоту😍 Поддержим ребят лайками, которые поддержали Россию этим летом 🇷🇺 💪🏻 А лучшие фотографии ищите на афишах в центре Москвы и аэропорту Домодедово! ⠀ Кто где был этим летом? Делитесь в комментариях👇🏻#займисьсчастьем