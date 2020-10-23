Ляйсан Утяшева и Павел Воля официально опровергли слухи о разводе

Лидия Мартынова

После того, как в сети появилась информация о том, что участник шоу «Comedy Club» Павел Воля провел ночь с 16-летней эскортницей, многие пользователи сети задумались о том, как будет дальше складываться жизнь телеведущего с его супругой Ляйсан Утяшевой.

Многие жалели «бедную Ляйсан», одновременно набрасываясь с обвинениями на Павла, называя его поступок «проявлением мерзкой двуличности». Пользователи сети были уверены, что вслед за новостью об измене Воли последует информация о разводе, но этого не случилось.

Ляйсан не только никак не прокомментировала слухи об измене своего супруга, но и активно продолжила делиться общими фотографиями с Павлом и сообщениями о грядущих проектах. Буквально вчера в Instagram российской спортсменки появились свежие фотографии с мужем: на снимках они выглядят абсолютно счастливыми и довольными жизнью.

Это же отметили и пользователи сети, которые назвали Павла и Ляйсан «классной парой».

«Мне кажется, ваша жизнь именно такая: теплая и счастливая, со светящимися глазами»,

– прокомментировала снимок одна из подписчиц Ляйсан.

На одной из фотографий Павел завуалировано показывает в камеру средний палец – этакий остроумный ответ хейтерам и всем тем, кто позволяет себе так нагло обсуждать в сети личную жизнь телеведущего и его жены. Этот жест – еще одно доказательство, что Ляйсан и Павел плевать хотели на то, что говорят в СМИ и соцсетях: они – крепкая пара, и такие глупости не могут разрушить их отношения.

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