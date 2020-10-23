Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Экономика Украины после двух Майданов — 2004 и 2014 годов находится в таком упадке, как будто она пережила уже не одну пандемию.
Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, канули в лету многие отрасли производства, которые Украине достались от Советского Союза, и которыми она могла гордиться. Среди них такие как авиастроение, судостроение, ракетостроение.
По его мнению, на примере Украины можно сделать вывод о том, что инициаторы распада Советского Союза не подумали о последствиях своих действий.
Тем не менее, президент уверен, что как бы сейчас ни складывались отношения России со странами из бывшего СССР, «общность интересов перевесит все».
Как сообщало ИА Newstes, в ходе своего выступления на «Валдае» Владимир Путин также заявил, что противники России напрасно ждут ее «затухания на международной арене». И в Кремле беспокоятся только о том, чтобы «не простудиться на похоронах» этих партнеров.