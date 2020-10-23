Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО

Анастасия Иванова

. Майли Сайрус рассказала на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу.

Певица отвечала на вопросы американского модельера и дизайнера одежды Рика Оуэнса.

Она вспомнила, как ехала с подругой в автомобиле по Сан-Бернардино (Калифорния). Обе заметили, что за ними движется НЛО.

Исполнительница назвала его "летающей снегоуборочной машиной" и уточнила, что он "светился желтым", а впереди у него был "большой ковш".

"Я видела, как он летал, и моя подруга тоже. На дороге была еще парочка машин, и они также остановились, чтобы получше его рассмотреть. Я уверена, что мне не показалось",— уточнила она.

Певица поделилась, что она не чувствовала, что ей что-то угрожает, но заметила, что в передней части НЛО кто-то сидит.

"Кто-то наблюдал за мной, и вот это меня действительно потрясло. Я смотрела в глаза тому, что никак не укладывалось в моей голове. Я отходила потом пять дней и не могла заставить себя взглянуть на небо. Боялась, что они появятся снова", — рассказала певица.