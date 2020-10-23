Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Еремеев признался, что готовит «леопардовое» блюдо впервые

Михаил Еремеев признался, что готовит «леопардовое» блюдо впервые

Осень — не время хандрить и скучать, загоняя себя в эмоциональные рамки. Каждый новый день обязательно должен приносить радость, невзирая на погодные условия. Немногочисленные в наше непростое время культурные мероприятия на вес золота. Душевные вечера с друзьями и просто походы в кафе — все ещё не миф и, если использовать средства защиты на максимум, можно и развлечь себя и заполнить пустоту внутри.


Это все учёл блогер и владелец дилжитал-журнала Cetré — Михаил Еремеев. В минувшие выходные он организовал бранч, а так как вечеринка прошла в Клава баре, по местным канонам — «дранч». Теплая атмосфера, модная музыка от местного диджея и свет стробоскопов, гвоздь программы — хот-дог, приготовленный от руки Михаила для каждого посетителя бара, сопровождали всех присутствующих на протяжении всего вечера.


Каждая тусовка, где есть Михаил проходит весело и шумно. Уютное мероприятие в центре столицы прошло на ура, все гости бара запомнят вкуснейшие хот-доги по фирменному рецепту Еремеева! А фотографии закрепят воспоминания. Сам же Михаил в этот вечер придерживался интересного дресс-кода: леопардовые атрибуты разбавили чёрные элементы одежды и восхитили абсолютно всех, причем хот-доги отдавались также в эксклюзивной леопардовой упаковке. Невозможно упустить и тот момент, когда диджей включил трек «Посмотри мне в глаза», недавно презентованный Михаилом, публика активно аплодировала, поддержав повара. В этот уютный и атмосферный вечер Михаил признался, что приготовление блюда — дебют, который он запомнит надолго.

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских угроз
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря

Топ на сегодня

В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Еще по теме

Михаил Турецкий устроил кулинарный мастер-класс для дочери
Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Юлия Барановская и другие повеселились на дне рождения Михаила Друяна
Охранник бара в Подмосковье до смерти избил посетителя
Masters of Food & Wine пройдет в отеле «Арарат Парк Хаятт Москва»