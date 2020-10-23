Михаил Еремеев признался, что готовит «леопардовое» блюдо впервые

Влада Некрасова

Осень — не время хандрить и скучать, загоняя себя в эмоциональные рамки. Каждый новый день обязательно должен приносить радость, невзирая на погодные условия. Немногочисленные в наше непростое время культурные мероприятия на вес золота. Душевные вечера с друзьями и просто походы в кафе — все ещё не миф и, если использовать средства защиты на максимум, можно и развлечь себя и заполнить пустоту внутри.

Это все учёл блогер и владелец дилжитал-журнала Cetré — Михаил Еремеев. В минувшие выходные он организовал бранч, а так как вечеринка прошла в Клава баре, по местным канонам — «дранч». Теплая атмосфера, модная музыка от местного диджея и свет стробоскопов, гвоздь программы — хот-дог, приготовленный от руки Михаила для каждого посетителя бара, сопровождали всех присутствующих на протяжении всего вечера.

Каждая тусовка, где есть Михаил проходит весело и шумно. Уютное мероприятие в центре столицы прошло на ура, все гости бара запомнят вкуснейшие хот-доги по фирменному рецепту Еремеева! А фотографии закрепят воспоминания. Сам же Михаил в этот вечер придерживался интересного дресс-кода: леопардовые атрибуты разбавили чёрные элементы одежды и восхитили абсолютно всех, причем хот-доги отдавались также в эксклюзивной леопардовой упаковке. Невозможно упустить и тот момент, когда диджей включил трек «Посмотри мне в глаза», недавно презентованный Михаилом, публика активно аплодировала, поддержав повара. В этот уютный и атмосферный вечер Михаил признался, что приготовление блюда — дебют, который он запомнит надолго.

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