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Министр просвещения провёл рабочую встречу с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым

Министр просвещения провёл рабочую встречу с главой Севастополя Михаилом Развозжаевым

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил Севастополь, где провёл рабочую встречу с главой региона Михаилом Развозжаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития системы образования Севастополя.

Сергей Кравцов сообщил, что после возвращения Крыма и Севастополя в состав России в сфере образования регионов произошли серьёзные преобразования.

«За последние шесть лет и в Крыму, и в Севастополе сделано очень много в сфере образования. Отремонтированы сотни школ и детских садов. Все общеобразовательные учреждения прошли лицензирование и аккредитацию. Проводится ЕГЭ. Результаты экзаменов сопоставимы с общероссийскими. Есть обеспеченность учебниками и оборудованием. Уровень знаний достаточно хороший», – сказал Сергей Кравцов.

В свою очередь, губернатор сообщил, что за последнее время в регионе было построено три школы – вторая очередь в бухте Казачьей и два корпуса Инженерной школы. Благодаря этому в Севастополе создано 2500 новых мест в школах.

«У нас по национальному проекту еще одна школа строится на 800 мест на улице Шевченко. По соглашению она должна быть достроена до конца текущего года. График хороший, школа будет введена вовремя», – информировал Михаил Развозжаев.

Также Сергей Кравцов и Михаил Развозжаев осмотрели новую Инженерную школу города Севастополя.

# Общество
По материалам: edu.ru

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