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Минприроды будет рассматривать заявки на геологоразведку

Минприроды будет рассматривать заявки на геологоразведку

Тема: Какие законы вступают в силу


У Минприроды появятся новые полномочия в области геологоразведки и добычи отдельных видов полезных ископаемых. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 23 октября.

В компетенцию Минприроды будет относиться как добыча полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, так и добыча углеводородов, а также ископаемых в пластах горных пород попутных и иных вод. Для всех этих видов работ ведомство будет разрабатывать нормативные акты, регулирующие порядок выделения участка недр, содержащего полезные ископаемые,  порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также  порядок осуществления добычи полезных ископаемых.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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