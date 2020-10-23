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Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты поддержки школьного образования в период пандемии

Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты поддержки школьного образования в период пандемии

В рамках внеочередной сессии ЮНЕСКО – Глобального совещания по образованию — представители 62 стран обсудили сценарии адаптации системы образования к ситуации, вызванной пандемией, сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

Приоритетной задачей Министерства просвещения Российской Федерации с учётом сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки является создание условий для получения качественного образования каждым ребёнком. С этой целью были реализованы программы поддержки учителей, налажены каналы психологической помощи. С весны 2020 года 500 тысяч детей и 23 тысячи учителей на безвозмездной основе получили компьютеры и доступ к интернету.

«Мы, как и большинство стран мира, из-за пандемии столкнулись с рядом вызовов. Сложившаяся ситуация позволила ускорить переход на рациональное использование в учебном процессе новых технологий, оперативно расширить образовательные сервисы», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

В новом учебном году занятия в очном формате остаются в приоритете. Особое внимание уделяется соблюдению норм и правил, рекомендованных Роспотребнадзором и позволяющих сохранить здоровье и благополучие граждан. 

В регионах решения принимаются исходя из количества заболевших, некоторые классы переводят на дистанционное обучение, но массового закрытия школ нет.

В заключение выступления Дмитрий Глушко подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с ЮНЕСКО по выработке оперативных способов реагирования на вызовы, с которыми может столкнуться сфера образования в будущем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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