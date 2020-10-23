Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению Центробанка

Лидия Мартынова

Центробанк России с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Росбизнесбанка", сказано в сообщении на сайте регулятора.

"Более 50% кредитного портфеля "Росбизнесбанка" представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне "Росбизнесбанком" активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков", – объяснил решение регулятор.

По данным рейтинга РИА Новости, "Росбизнесбанк" по состоянию на 1 сентября занимал 333-е место в банковской системе по размеру активов.

сообщило, что Банк России лишил лицензии два российских банка.