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Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению Центробанка

Московский банк из третьей сотни лишился лицензии по решению Центробанка
Центробанк России с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Росбизнесбанка", сказано в сообщении на сайте регулятора.

"Более 50% кредитного портфеля "Росбизнесбанка" представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне "Росбизнесбанком" активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков", – объяснил решение регулятор.

По данным рейтинга РИА Новости, "Росбизнесбанк" по состоянию на 1 сентября занимал 333-е место в банковской системе по размеру активов.


сообщило, что Банк России лишил лицензии два российских банка.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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