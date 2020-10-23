На заседании Общественного совета в Минпросвещения России обсудили подготовку педагогов и повышение престижа профессии учителя

Влада Некрасова

Подготовка педагогических кадров и повышение статуса профессии учителя стали главными темами второго заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации. В заседании приняли участие первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко, заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

Председатель Общественного совета, член генерального совета «Деловой России» Виталий Сурвилло информировал, как будет организована дальнейшая работа.

«На заседаниях в 2020–2021 годах мы планируем рассматривать вопросы, связанные с развитием воспитания, дистанционного обучения и новых инструментов в системе школьного и профессионального образования, проведением итоговых проверочных работ и единого государственного экзамена, ранней профессиональной ориентацией», – сообщил он.

Сергей Рукшин, заместитель председателя Общественного совета, профессор кафедры математического анализа Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, заместитель директора ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» г. Санкт-Петербурга, рассказал о состоянии педагогического корпуса и подготовке педагогических кадров. Он выделил основные проблемы в этой сфере и перечислил наиболее часто озвучиваемые решения, включая изменения требований к преподавателям и выпускникам педагогических вузов, восстановление государственной системы методической помощи. Он также предложил создать отдельную рабочую группу по вопросам усовершенствования системы подготовки, переподготовки и аттестации педагогов.

В своём выступлении заместитель Министра просвещения Виктор Басюк обозначил ключевые шаги Министерства по повышению статуса профессии учителя. При этом он отметил, что с каждым годом её выбирают всё больше молодых людей.

«Сейчас один из ключевых приоритетов Министерства – выстроить единую систему подготовки учителей в рамках системы педагогического роста.

Мы стремимся к тому, чтобы программы для молодых педагогов стали более практическими, прикладными», – заявил он.

По словам замминистра, Министерство уделяет особое внимание возрождению педагогических классов в школах и системы методической помощи учителям, а также созданию пула базовых школ при педагогических вузах, в которых студенты могли бы приобрести практические навыки преподавательской и воспитательной работы с детьми. Другие важные направления – развитие горизонтального профессионального роста учителей и конкурсов педагогического мастерства, информационная политика по повышению престижа профессии, распространению лучших практик.

«Мы будем очень благодарны членам Общественного совета за помощь. Это очень важно, потому что работа ведётся колоссальная, и решить существующие проблемы мы можем только вместе: с участием педагогов, родителей, всего общества», – подытожил Виктор Басюк.

Выступление Дмитрия Глушко было посвящено актуальным направлениям работы Министерства, которые вызывают наибольший общественный резонанс. Это вопросы организации выплат за классное руководство, бесплатного горячего питания, закрытия школ на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам первого заместителя Министра, на сегодняшний день все классные руководители (это более 810 тысяч учителей) получили полагающуюся им выплату за сентябрь. Он отметил, что благодаря проводимой организационной и разъяснительной работе, по этому вопросу поступает наименьшее количество обращений от граждан.

Кроме того, порядка 42–45 % обращений, которые Министерство с 14 сентября получило по вопросу организации горячего питания на портале «Госуслуги», – это положительные отзывы.

«Бесплатное горячее питание для младшеклассников организовано абсолютно во всех школах, где учредителями выступают муниципалитеты, субъекты либо федеральные органы исполнительной власти», – информировал Дмитрий Глушко.

Министерство просвещения также ведёт ежедневный мониторинг ситуации с закрытием отдельных классов и школ на карантин.

«Регионы понимают, как действовать, оперативно принимать решения с учётом мнения инфекционистов на уровне каждого конкретного муниципалитета, образовательной организации», – подчеркнул первый заместитель Министра.

На заседании также рассматривался Проект Постановления Правительства «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».