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Набиуллина рассказала о возможности запуска цифрового рубля

Набиуллина рассказала о возможности запуска цифрового рубля
Пилотный запуск цифрового рубля может произойти к концу 2021 года, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ заинтересован в обсуждении подобной перспективы, проект выглядит многообещающим и очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом.

"Насколько реален запуск такого проекта в ближайшем будущем? Он вполне реален, но нам нужно оценить те плюсы, которые мы видим, с теми рисками, которые есть. А эти риски есть – мы их тоже описали в нашем докладе, и хотим оценить этот баланс рисков и плюсов", – приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Она рассказала, что ЦБ до конца года собирает отзывы, после чего обработает их и подготовит полноценную концепцию, если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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