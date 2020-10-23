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НАТО снизило порог применения ядерного оружия в Европе

НАТО снизило порог применения ядерного оружия в Европе

Министерство обороны России резко раскритиковало привлечение Германии к учениям НАТО с ядерным оружием. Все это в конечном итоге ведет к снижению порога реального применения ЯО, считают в военном ведомстве.

В пресс-службе министерства рассказали, что вызвали военного атташе Германии и довели до него позицию Минобороны России. Возмущение в Москве вызвало участие немецкой стороны в учениях Steadfast Noon и Resilient Guard, где прорабатывалось применение тактических ядерных снарядов США в отношении уксловного противника.

Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе.

Военные также указали на грубое нарушение Договора о нераспространении ЯО, запрещающего привлекать "неядерных" членов НАТО к отработке подобных сценариев. В случае с вышеупомянутыми учениями речь идет об использовании немецкой авиации и личного состава.

16 октября президент России Владимир Путин предложил США продлить СНВ-3 без всяких условий и поручил МИД проработать эту задачу. При этом Кремль готов обсуждать и свои новые системы вооружения, аналогов которых у американцев пока нет. В Штатах ответили согласием, условия переговоров еще обсуждаются.

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По материалам: uposters.ru

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