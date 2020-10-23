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Не понедельник. Назван самый тяжелый день недели

Не понедельник. Назван самый тяжелый день недели
. Понедельник считается самым тяжелым днем недели, но с ним за это звание может поспорить пятница, рассказала в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем. Действительно, это начало рабочей недели, когда нужно из состояния расслабленности и отдыха переходить на трудовой режим. В этот период часто допускаются ошибки, сбои, срывы. Однако с научной точки зрения пятница ничуть не менее сложный период. На человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя ошибок в этот день может быть меньше, подчеркнула Блинникова.

"Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать", – отметила специалист.

Кроме усталости, к пятнице накапливается и недоделанная ранее работа. Попытки подтянуть сразу все хвосты могут обернуться серьезными проблемами.


"Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим", – предупредила Блинникова.

Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче, заключила собеседница радио.

# Россия
По материалам: ria.ru

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