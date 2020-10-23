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Несколько секретов приготовления пшенной каши

Несколько секретов приготовления пшенной каши

Кажется, чего проще сварить пшенную кашу? Промыл, залил и вари. Но вот почему-то каша получается то липкая, то какая-то сухая, а еще и не такая вкусная, как хотелось бы. Видимо, секреты приготовления все же есть, и мы, к сожалению, не все о них знаем. В чем же эти секреты, без которых даже кашу обычную не сварить?


Любая крупа, в том числе и пшено, имеет в своем составе и масла, и пыль. При варке они склеивают крупинки, и каша постоянно хочет превратиться в липкий ком. Чтобы этого не случилось, мы перед готовкой моем крупу. Но вот есть одно, но. Холодной водой мы можем вымыть около 25% процентов того, что нужно вымыть. Поэтому, если вы хотите по-настоящему чистую и вкусную кашу, то правильно ее мыть нужно по-другому. Заливаем крупу водой, и ставим на огонь. Помешивая доводим до кипения. Как только вода закипела, выливаем воду с крупой в сито, и вот только теперь хорошо промываем проточной водой. А теперь варим кашу. Попробуйте, и вы узнаете, какой вкусной будет по-настоящему чистая каша.
Теперь о том, как правильно варить кашу. Как ы обычно делаем? Вода закипела, уменьшаем огонь и прикрываем крышкой. Пшено нужно варить без крышки. Если в кастрюле один стакан пшена и два стакана воды, то до того момента, пока крупа не сравняется с водой, то есть вода перестанет быть сверху, крышкой кастрюльку не закрываем.



Еще один секрет. Чтобы каша была рассыпчатая, но при этом очень и очень вкусная, когда крупа и вода соединятся, нужно добавить сливочное масло поверх каши. Ничего не нужно перемешивать. Просто кладем несколько кусочков на поверхность каши, выключаем огонь, и вот теперь накрываем кастрюльку крышкой. Можно прикрыть сверху полотенцем или куклой, которая не даст каше слишком быстро остывать. Только через полчаса каша готова.
За эти полчаса кашу нельзя трогать, нельзя открывать. Нужно просто забыть про нее. А вот, когда время подойдет, и вы откроете крышку, то поймете, что этот вкуснейший аромат может издавать только правильно приготовленная каша.

Приятного аппетита. Готовьте правильно, чтобы знать, какой вкус у блюд по-настоящему.

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По материалам: planktons

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