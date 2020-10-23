Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"

Влада Некрасова

. Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает Variety.

В картине, основанной на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона, рассказывается о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), которую называли "матерью блюза", и ее разногласиях с амбициозным трубачом Леви (Чедвик Боузман) и менеджерами.

Студия рассчитывает также выдвинуть Виолу Дэвис на "Оскар" как лучшую актрису и остальных участников проекта (Глинна Турмана, Колмана Доминго, Майкла Поттса и Тейлор Пейдж) как претендентов на награду за роль второго плана. Пока в истории премии только у одного фильма было более двух чернокожих номинантов ("Цветы лиловые полей" 1985 года).

Звезда "Черной пантеры" может стать посмертным лауреатом премии "Оскар". Пока среди актеров известны только два таких случая: Питер Финч и Хит Леджер.

Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака в августе текущего года.