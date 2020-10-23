Охрана на транспорте пройдет аттестацию раз в пять лет

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Правительство уточнило правила аккредитации и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. Коррективы внесены постановлением кабмина от 10 октября 2020 года № 1652, вступающим в силу 23 октября 2020 года.

Поправки связаны, в том числе, с введением оценки уязвимости ледоколов, используемых для проводки по морским путям, и судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны, установленные международными договорами.

Постановление уточняет список документов, необходимых юрлицам для получения свидетельства об аккредитации в области транспортной безопасности.

Для их сотрудников утверждена периодичность аттестации — один раз в пять лет.

Кроме того, пересмотрены основания для аннулирования свидетельства об аттестации.

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