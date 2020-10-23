Ольга Остроумова переписала все имущество Гафта на себя, спасая деньги от внебрачного сына
Хороший товарищ Валентина Гафта проговорился прессе о том, что Ольга Остроумова, супруга знаменитого актера, была очень обеспокоена ситуацией возникновения его внебрачного сына Вадима Никитина. 6 лет назад выяснилось, что у артиста имеется уже взрослый наследник, проживающий со своей матерью в Бразилии.
В программе «Привет, Андрей!» жена Валентина возмутилась из-за неожиданного возникновения незваных гостей. Почему бывшая Гафта появилась именно в тот момент, не рассказывая о ребенке столько лет? Ведь теперь, по словам Остроумовой, Никитин может претендовать на наследство. Он является точно таким же наследником первой очереди.
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Любить тебя, как будто в прорубь Нырнуть — и весело, и страшно. Любить тебя — не больше проку, Чем день сегодня ждать вчерашний. Любить тебя, как ветер в поле Ловить — вот так же бесполезно. Любить тебя — железной воле Себя вручить, скале отвесной. Тебя любить — других забыть. Что в жизни лучше этой доли?! И от тебя тайком от боли, От вечной боли волком выть. Тебя любить — в пустыне воду Глотать, не утоляя жажды, И прихоти твоей в угоду Отброшенною стать однажды. Тебя любить — как в море плыть, Где хлещет волнами наотмашь. Воистину, тебя любить — Непозволительная роскошь. Тебя любить — так путь опасен, Как по горам ползти, скользя. Но, Боже мой, ты так прекрасен, Что не любить тебя нельзя. — Катя Яровая, 1990 📸: июнь ‘04
Однако, предприимчивая супруга решила этот вопрос, о чем рассказал друг Валентина.https://www.instagram.com/p/CGdNAM0KINs/
«Оля — очень материальный человек. Олю волнуют деньги. Внебрачный сын — это потенциальный наследник, ведь Гафт фактически его признал перед всей страной, когда пришел на телевидение. Сын наравне с Олей является наследником первой очереди, но, думаю, что для её беспокойства особых причин нет, у Вали нет никакого имущества, насколько я знаю, Оля перевела все на себя»,— поделился близкий друг знаменитой семьи, пожелав остаться анонимным в разговоре с прессой.