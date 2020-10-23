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Ольга Остроумова переписала все имущество Гафта на себя, спасая деньги от внебрачного сына

Ольга Остроумова переписала все имущество Гафта на себя, спасая деньги от внебрачного сына

Хороший товарищ Валентина Гафта проговорился прессе о том, что Ольга Остроумова, супруга знаменитого актера, была очень обеспокоена ситуацией возникновения его внебрачного сына Вадима Никитина. 6 лет назад выяснилось, что у артиста имеется уже взрослый наследник, проживающий со своей матерью в Бразилии.


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В программе «Привет, Андрей!» жена Валентина возмутилась из-за неожиданного возникновения незваных гостей. Почему бывшая Гафта появилась именно в тот момент, не рассказывая о ребенке столько лет? Ведь теперь, по словам Остроумовой, Никитин может претендовать на наследство. Он является точно таким же наследником первой очереди.

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Любить тебя, как будто в прорубь Нырнуть — и весело, и страшно. Любить тебя — не больше проку, Чем день сегодня ждать вчерашний. Любить тебя, как ветер в поле Ловить — вот так же бесполезно. Любить тебя — железной воле Себя вручить, скале отвесной. Тебя любить — других забыть. Что в жизни лучше этой доли?! И от тебя тайком от боли, От вечной боли волком выть. Тебя любить — в пустыне воду Глотать, не утоляя жажды, И прихоти твоей в угоду Отброшенною стать однажды. Тебя любить — как в море плыть, Где хлещет волнами наотмашь. Воистину, тебя любить — Непозволительная роскошь. Тебя любить — так путь опасен, Как по горам ползти, скользя. Но, Боже мой, ты так прекрасен, Что не любить тебя нельзя. — Катя Яровая, 1990 📸: июнь ‘04

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Однако, предприимчивая супруга решила этот вопрос, о чем рассказал друг Валентина.

https://www.instagram.com/p/CGdNAM0KINs/

«Оля — очень материальный человек. Олю волнуют деньги. Внебрачный сын — это потенциальный наследник, ведь Гафт фактически его признал перед всей страной, когда пришел на телевидение. Сын наравне с Олей является наследником первой очереди, но, думаю, что для её беспокойства особых причин нет, у Вали нет никакого имущества, насколько я знаю, Оля перевела все на себя»,

— поделился близкий друг знаменитой семьи, пожелав остаться анонимным в разговоре с прессой.
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— 2007

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По материалам: popcake.tv

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