Оля Бузова изменила Тарасову

До концерта осталось 2 ДНЯ! Приходите со своей кошечкой, парные билеты в шапке профиля!👆🏼 Все меры будут соблюдены, концерт состоится!🤙🏼 Пума - теперь мое любимое животное, сильная как пружина, с места прыгает на 6-7 метров в высоту!! Единственная кошка в мире, которая убивает ради удовольствия..🤯 Спасибо @mihail_tiger за такого красавца, только у Миши кошки воспитанные, чистенькие и такие ласковые!✊🏼