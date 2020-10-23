Оля Бузова изменила Тарасову

Алексей Вольцев

T-killah появился в студии шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super и немного посплетничал с публикой о своих знакомых. Под руку попали и Фадеев с Майами (история с их скандалом), и Айза с Машей Беловой, и Амиран Сардаров с Ольгой Руденко… Однако, самым интересным моментом программы, по мнению зрителей, стало обсуждение романа Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Дмитрий Тарасов

T-killah, являясь по сей день близким другом Тарасова, смог дать небольшой комментарий относительно распада звездной пары и пояснил, что у влюбленных просто разошлись интересы.

«Мне кажется, это просто на ытовом уровне, что у ожного были одни ожидания, он уже хотел чего-то более семейного, у Оли, как мы видим, она очень нацелена на дальнейшие свои достижения. Дима стал заподозривать какие-то такие моменты… В это я вообще уже даже не хочу влезать, я не знаю, где здесь правда, где нет»,

— намекнул селеб на роман Ольги с Дмитрием Нагиевым, который и стал причиной скандалов ранее.© Instagram / Ольга Бузова

T-killah также ответил и про себя, заверив публику, что у него никаких романов с Бузовой никогда не было.

«Максимум, что у нас было — это на съемках клипа такой легкий поцелуй»

https://www.instagram.com/p/CGpb7AwKU6b/ Подпишись на нас в Яндекс Новости