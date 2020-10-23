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Оля Бузова изменила Тарасову

Оля Бузова изменила Тарасову

T-killah появился в студии шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super и немного посплетничал с публикой о своих знакомых. Под руку попали и Фадеев с Майами (история с их скандалом), и Айза с Машей Беловой, и Амиран Сардаров с Ольгой Руденко… Однако, самым интересным моментом программы, по мнению зрителей, стало обсуждение романа Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.


Дмитрий Тарасов

T-killah, являясь по сей день близким другом Тарасова, смог дать небольшой комментарий относительно распада звездной пары и пояснил, что у влюбленных просто разошлись интересы.


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До концерта осталось 2 ДНЯ! Приходите со своей кошечкой, парные билеты в шапке профиля!👆🏼 Все меры будут соблюдены, концерт состоится!🤙🏼 Пума - теперь мое любимое животное, сильная как пружина, с места прыгает на 6-7 метров в высоту!! Единственная кошка в мире, которая убивает ради удовольствия..🤯 Спасибо @mihail_tiger за такого красавца, только у Миши кошки воспитанные, чистенькие и такие ласковые!✊🏼

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«Мне кажется, это просто на ытовом уровне, что у ожного были одни ожидания, он уже хотел чего-то более семейного, у Оли, как мы видим, она очень нацелена на дальнейшие свои достижения. Дима стал заподозривать какие-то такие моменты… В это я вообще уже даже не хочу влезать, я не знаю, где здесь правда, где нет»,

— намекнул селеб на роман Ольги с Дмитрием Нагиевым, который и стал причиной скандалов ранее.
© Instagram / Ольга Бузова

T-killah также ответил и про себя, заверив публику, что у него никаких романов с Бузовой никогда не было.

«Максимум, что у нас было — это на съемках клипа такой легкий поцелуй»

https://www.instagram.com/p/CGpb7AwKU6b/ Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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