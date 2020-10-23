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Оранжевое настроение: Ирина Шейк в ярком образе на модном мероприятии

Оранжевое настроение: Ирина Шейк в ярком образе на модном мероприятии

Вчера 34-летняя Ирина Шейк приняла участие в онлайн-мероприятии бренда Falconeri. Ирина стала гостьей прямого эфира, который провели из магазина марки в Нью-Йорке. Российская модель оценила новую коллекцию изделий из кашемира, а также поучаствовала в фотосессии.


Ирина Шейк


Шейк выбрала яркий образ с акцентом в осенних тонах: все внимание притягивал оранжевый свитер от Falconeri. Его модель дополнила короткими кожаными шортами от Versace, черными сапогами и сумочкой от By Far.

В бутике Ирина также примерила несколько новых моделей и сделала селфи на память. Перед мероприятием вчера она успела побывать и в салоне красоты, где освежила тон волос и укладку.



Это одно из первых модных мероприятий, которое Шейк посетила за последнее время. В светской хронике модель не появлялась уже давно, зато вот рабочий график знаменитости на время пандемии не поредел. Ирина приняла участие в нескольких показах, а также во многих фотосессиях. Одна из последних работ модели — обложка Vogue Czechoslovakia, для которой Шейк снялась обнаженной.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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