Оранжевое настроение: Ирина Шейк в ярком образе на модном мероприятии

Вадим Карасев

Вчера 34-летняя Ирина Шейк приняла участие в онлайн-мероприятии бренда Falconeri. Ирина стала гостьей прямого эфира, который провели из магазина марки в Нью-Йорке. Российская модель оценила новую коллекцию изделий из кашемира, а также поучаствовала в фотосессии.





Ирина Шейк





Шейк выбрала яркий образ с акцентом в осенних тонах: все внимание притягивал оранжевый свитер от Falconeri. Его модель дополнила короткими кожаными шортами от Versace, черными сапогами и сумочкой от By Far.

В бутике Ирина также примерила несколько новых моделей и сделала селфи на память. Перед мероприятием вчера она успела побывать и в салоне красоты, где освежила тон волос и укладку.









Это одно из первых модных мероприятий, которое Шейк посетила за последнее время. В светской хронике модель не появлялась уже давно, зато вот рабочий график знаменитости на время пандемии не поредел. Ирина приняла участие в нескольких показах, а также во многих фотосессиях. Одна из последних работ модели — обложка Vogue Czechoslovakia, для которой Шейк снялась обнаженной.



