«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС

Анастасия Иванова

Генеральный директор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев предположил, зачем Европейский союз «копит» кейсы против россиян, якобы совершивших кибератаки. Комментируя то, что ЕС ввел санкции против двух граждан России и одной организации по подозрению в кибератаке на бундестаг в 2015 году, эксперт подчеркнул, что немецкая сторона не представила никаких конкретных доказательств.

«Складывается впечатление, что это очередная информационная операция, направленная на то, чтобы подорвать репутацию России именно применительно к киберпространству, — сказал Ромачев в эфире радио Sputnik. — И чтобы со временем, накопив большое количество таких кейсов, предложить европейцам, например, взять да и отключить Россию от интернета».

Буквально неделю назад норвежцы тоже заявляли, что на их парламент нападали российские спецслужбы, напомнил он.

«Получается, что нашим спецслужбам больше заняться нечем, только нападать на европейские парламенты. Цель таких нападений мне вообще непонятна — никакой ценной информации оттуда не вытащишь, никаких финансов не заработаешь», — сказал Ромачев.

Он предположил, что за обвинениями в адрес России стоят западные, возможно, американские спецслужбы.

«Это грязная политика. Здесь можно предположить интересы западных спецслужб, в первую очередь американских. У американцев есть достаточно серьезные „кибервойска“, они потребляют очень большой бюджет. И чтобы их кормить, нужно постоянно создавать образ врага, а для этого устраиваются такие информационные операции», — считает Роман Ромачев.

В конце мая российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке. Дипломата проинформировали, что федеральное правительство через Брюссель введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за «нападение», в том числе гражданина России Дмитрия Бадина — он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал во взломе.

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой атаке.

Сейчас стало известно, что ЕС ввел санкции против Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова и одной организации — «85-го главного центра спецопераций ГРУ». Об аналогичных мерах объявила и Великобритания.

Как пишут СМИ, хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год.

Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Санкции вводят после единогласного одобрения всех стран-членов.