Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС

«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС

«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС

Генеральный директор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев предположил, зачем Европейский союз «копит» кейсы против россиян, якобы совершивших кибератаки. Комментируя то, что ЕС ввел санкции против двух граждан России и одной организации по подозрению в кибератаке на бундестаг в 2015 году, эксперт подчеркнул, что немецкая сторона не представила никаких конкретных доказательств.

«Складывается впечатление, что это очередная информационная операция, направленная на то, чтобы подорвать репутацию России именно применительно к киберпространству, — сказал Ромачев в эфире радио Sputnik. — И чтобы со временем, накопив большое количество таких кейсов, предложить европейцам, например, взять да и отключить Россию от интернета».

Буквально неделю назад норвежцы тоже заявляли, что на их парламент нападали российские спецслужбы, напомнил он.

«Получается, что нашим спецслужбам больше заняться нечем, только нападать на европейские парламенты. Цель таких нападений мне вообще непонятна — никакой ценной информации оттуда не вытащишь, никаких финансов не заработаешь», — сказал Ромачев.

Он предположил, что за обвинениями в адрес России стоят западные, возможно, американские спецслужбы.

«Это грязная политика. Здесь можно предположить интересы западных спецслужб, в первую очередь американских. У американцев есть достаточно серьезные „кибервойска“, они потребляют очень большой бюджет. И чтобы их кормить, нужно постоянно создавать образ врага, а для этого устраиваются такие информационные операции», — считает Роман Ромачев.

В конце мая российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке. Дипломата проинформировали, что федеральное правительство через Брюссель введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за «нападение», в том числе гражданина России Дмитрия Бадина — он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал во взломе.

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой атаке.

Сейчас стало известно, что ЕС ввел санкции против Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова и одной организации — «85-го главного центра спецопераций ГРУ». Об аналогичных мерах объявила и Великобритания.

Как пишут СМИ, хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год.

Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Санкции вводят после единогласного одобрения всех стран-членов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских угроз
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря

Топ на сегодня

В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Еще по теме

Россию могут отключить от мирового интернета
США не планируют "отключать" Россию от глобального Интернета
Информационная война против России набирает обороты, готовится провокация — МИД 
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций