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Первый центр «IT-куб» в Приморье планируется открыть 1 сентября 2023 года

Первый центр «IT-куб» в Приморье планируется открыть 1 сентября 2023 года

Первый центр цифрового образования для детей «IT-куб» Минпросвещения России в Приморье планируется открыть 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Приморского края.

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил дорожную карту создания и открытия центров цифрового образования «IT-куб». Закупка всего необходимого для создания и работы образовательного учреждения начнется в марте 2023 года, а с 1 сентября «IT-куб» начнет работу», – сообщили в ведомстве.

Планируется, что ежегодно посещать занятия в образовательном центре смогут не менее 400 детей, еще около 1,5 тысячи школьников будут вовлечены в мероприятия и олимпиады, проводимые в «IT-кубе».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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