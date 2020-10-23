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Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России

Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является частью национальных планов развития России, но ни одно государство в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет, здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие.

Ранее Трамп сообщил об экологических достижениях его страны, заявив, что в США чистейшие воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, России и Индии.


"Безусловно, есть места в России, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России это один из главных приоритетов сейчас: экология является частью национальных планов развития. Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие", - сказал Песков журналистам.

# В мире
По материалам: ria.ru

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