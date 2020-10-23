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Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением

Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин коснулся проблемы глобального потепления. Он отметил, что это - серьезный вызов для мира и, конечно, для России.

"Нужно объединять усилия в международном плане. Потому что предпринимать какие-то меры на территории РФ, пусть это самая большая страна в мире, но при этом не предпринимать эти меры, например, в Китае или в Канаде невозможно — весь земной шар должен осознать ту опасность, которую представляют климатические изменения", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что на России в этом плане лежит особая ответственность, потому что 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты и экономические потери в обозримой двадцатилетней перспективе могут возрасти.


"Именно поэтому уже есть и достаточно амбициозные экологические программы, которые являются частью национальных целей развития, они должны быть реализованы. Они затратные, они требуют кропотливой работы, решительных мер и после таких слов президента не остается сомнений, что эти меры будут предприниматься", — добавил Песков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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