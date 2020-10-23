Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Анастасия Иванова

Новый шокирующий рекорд побил коронавирус: 478 тыс. новых случаев за сутки. При этом смертность уже несколько месяцев остается примерно на одном уровне. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

За минувшие сутки больше всего заболевших вновь зарегистрировано в США — 74 тыс. Для Штатов эта цифра близка к рекордной, более высокий суточный прирост наблюдался только в июле. На пике он достиг 79 тыс. заболевших.

Второе место по числу зарегистрированных случаев заняла по обыкновению Индия — 54 тыс. случаев. А на третье неожиданно вырвалась Франция — более 41 тыс. инфицированных за сутки.

Всего в мире зарегистрировано почти 42 млн заболевших, выздоровели 31 млн пациентов, скончались 1,1 млн.