Подкаты к парням: 100 фразочек, которые сведут его с ума

Анастасия Иванова

Тебя привлекаетопределенный парень, но ты не знаешь, как начать разговор? Хочешь завязать сним длительные отношения или же просто весело провести время? Если сидеть иждать первого шага от него, есть риск никогда этого не дождаться. В современноммире девушка смело может открыто проявлять симпатию и делать первые шаги признакомстве. В этой статье ты найдешь списки с разными видами “подкатов” кпарням — от невинных заигрываний до откровенных намеков.Фразы для флирта с парнямиПросто чтобы ты знал, мои губы сами себя не поцелуют.Могу я дать тебе пощечину ... губами?У тебя на лице что-то есть… а, это просто обаяние. Эта рубашка тебе идеально подходит. Собственно, как и я. Ну почему ты должен так хорошо выглядеть?! Я же не могу сосредоточиться на своих делах!Мне самое место в твоих объятиях.Где же ты был всю мою жизнь?Я подам на тебя заявление в полицию та то, что украл мое сердце!Подожди секундочку. Мне нужно подышать. При виде тебя у меня перехватывает дыхание.Ты мне напоминаешь мой любимый кофе: такой же темный и крепкий. Ты мне кого-то напоминаешь… Точно, ты очень похож на моего будущего парня/мужа. Ты заставляешь меня таять, как мороженое в рожке под летним солнцем.Твои губы созданы для поцелуев. Так давай же не будем терять время. Ты горячее, чем само Солнце!Эй, парень, будь осторожнее. Я могу в любой момент влюбиться в тебя.Ты напоминаешь мне магнит, потому что я чувствую как меня к тебе тянет.Ты, должно быть, тот самый парень, который хочет угостить меня выпивкой.Эй, можно с тобой сфотографироваться? Просто хочу, чтобы бывший заревновал. Я могу заглядывать в будущее, и да, я вижу, что мы будем вместе.Не возражаешь, если я поцелую тебя прямо сейчас?Хочешь составить мне компанию в прогулке по парку?Откровенные фразы для заигрываний с нимЯ не знаю, о чем ты думаешь глядя на меня, но, надеюсь, о чем-то очень пошлом.Я думаю, мы весело проведем время в постели.Перестань на меня пятиться. Я ведь так и забеременеть могу!Хочешь, чтобы тебе сегодня повезло? Тогда пойдем со мной.Я люблю свою кровать, но сегодня я бы предпочла оказаться в твоей.У тебя во рту не найдется местечка и для моего языка?Ты был сегодня очень непослушным мальчиком. А ну-ка, марш в мою спальню!Мои руки очень замерзли. Можно их погреть у тебя в штанах?Твое лицо было бы отличным троном для такой королевы, как я.Можно узнать как тебя зовут? Просто хочу знать, что буду кричать сегодня ночью.Мне кажется, твои штаны очень давят. Не возражаешь, если я их немного ослаблю?Вау, у тебя потрясающие брюки! Не возражаешь, если я протестирую молнию на ширинке?Ты, случайно, не котлета для бургера? Потому что ты можешь быть мясом между моими булочками.Возможно, я не прокачусь сегодня по городу, но надеюсь, что прокачусь на тебе. Уже можешь печатать плакаты о пропаже со своим фото. Я собираюсь привязать тебя к своей кровати надолго. Говорят, численность населения в нашей стране снижается. Почему бы нам не попытаться исправить ситуацию?Проверим, насколько хорошо смешиваются наши гены?Кажется, твои колени не заняты. Можно мне на них присесть?Мы с тобой как горячий шоколад и зефир — ты горяч, а я хочу быть на тебе. У тебя классные джинсы, как думаешь, я смогу в них оказаться?Это может показаться банальным, но ты меня очень возбуждаешь.У тебя запачкалось лицо. Можно я вытру это языком?Я только что потеряла свою резиновую уточку. Не мог бы ты сегодня принять ванну со мной?К тебе или ко мне? Выбор за тобой.Хочешь продемонстрировать мне на что способно твое красивое тело?Ты хочешь совершить приятную ошибку сегодня вечером? Я могу помочь тебе с этим.Я, конечно, не Медуза Горгона, но надеюсь при виде меня у тебя кое-что окаменеет.Начало кокетливого разговора с парнемНапомни, пожалуйста, когда мы собираемся пожениться?Чем ты занят сегодня вечером? Ну, не считая меня, конечно же. Каково это — быть самым красивым парнем в этом заведении?Мне кажется, что мы знакомы. Мы раньше не встречались?Тут действительно жарко, или это ты на меня так влияешь?Говорят, поцелуи — это язык любви. Ты не против со мной поболтать на нем?Скажи честно, какого это так шикарно выглядеть?Кажется, я заблудилась. Не подскажешь короткую дорогу к твоему сердцу?Если я скажу, что у тебя прекрасное тело, может ли это быть использовано против меня?Не возражаешь, если я буду следовать за тобой? Мои родители всегда говорили что нужно следовать за своей мечтой.Я только что потеряла свой номер телефона. Можно мне одолжить твой? Который час? Хочу знать точное время, когда я влюбилась в тебя.Ты такой же красивый внутри, как и снаружи?Ты не устал пробегать в моих мыслях целыми днями?Привет, меня зовут * вставьте здесь свое имя *. Это на случай, если я тебе понравилась так же, как и ты мне. Я слышала, что тебе нравятся плохие девочки. Ну что ж, я плоха во всем.Ты очень красив. Можно мне повторить это в следующую субботу во время ужина?Игривые подкаты к парнямЯ точно знаю, что идеально будет на тебе смотреться. Я!Можно ли одолжить у тебя поцелуй. Обещаю, я обязательно его верну. У меня есть способность предсказывать будущее по линиям на ладони. Позволь мне взглянуть на твои. Хмммм… твоя линия сердца говорит, что ты скоро обязательно позвонишь мне. Ты, конечно, не экзамен, но я бы тебя завалила.Ты чуть не задел меня, когда падал с небес.Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне стоит еще раз пройти мимо тебя?Ты только что вышел из духовки? Потому что, чувак, ты реально горяч. Поцелуй меня, если я ошибаюсь, но Земля ведь плоская, верно?Я знаю девушку, которая в тебя безумно влюбленна. Если бы я не была такой застенчивой, то призналась бы тебе.Кажется, я потеряла своего плюшевого мишку. Хочешь побыть моим мишкой сегодня ночью?Родители воспитали и вырастили меня пай-девочкой, но я хотела бы пошалить с тобой этой ночью.Можно я тебя сфотографирую? Мне нужно показать Деду Морозу, что же на самом деле я хочу получить в подарок на Новый Год.С моими глазами что-то случилось. По какой-то причине, я не могу их оторвать от тебя.Сегодня сутра у меня поломалась кровать. Можно сегодня я переночую на твоей?Парень, тебе не помешает освежиться. Но это не проблема — мы можем вместе принять душ.Я что, в музей попала? Это единственное объяснение тому, что здесь находится такое произведение искусства, как ты.А знаешь ли ты, что я воровка? Да-да, я пришла украсть твое сердце!Если бы обладание красивой внешностью было незаконным, ты бы уже давно был арестован.Я не пила! Я опьянела, глядя на тебя. Не возражаешь, если я попробую угадать, какая часть твоего тела самая чувствительная к ласкам?Хочу уточнить, мы же этот вечер вместе проведем, правильно?Я очень боюсь темноты. Ты же будешь со мной сегодня ночью?