Полный финиш политической эпохи кота Леопольда

Анастасия Иванова

В середине октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в присущей ему спокойной манере констатировал, что отношения России и Запада достигли нового уровня падения, и если Европа не хочет нормального диалога, то мы можем перестать общаться с ее руководителями.

Ясно, что это не только его личное мнение. Россия очень нравилась Западу, когда старательно занималась саморазрушением, то есть с конца горбачевских до конца ельцинских лет. Нравилась, когда пилила свои ракеты, когда за зеленую бумагу отдала Штатам сотни тонн оружейного урана, «конверсировала» оборонные заводы под линии розлива кока-колы, губила свой авиапром и судостроение…

И резко перестала нравиться «партнерам», когда, очнувшись, осознала, что политика знаменитого кота Леопольда почему-то касается только ее и начала действовать в своих национальных интересах. А «партнеры» по-прежнему живут по законам волчьей стаи, которая не прочь поживиться за российский счет, ведь так хорошо получалось многие годы!

Западная политика «поощрительного похлопывания» быстро перешла к практике бездоказательного и оголтелого шельмования России по любому поводу и его закрепления изощренными санкциями. Их уже так много, как донов Педров в Бразилии («и не сосчитать!»). На недавних дебатах президент Трамп на весь мир сказал чистую правду — никто не действовал против России так жестко, как он. Действительно, за четыре года при нем против России было осуществлено около полусотни санкционных мероприятий (в среднем одно в месяц), закрыты дипломатические представительства, высланы без объяснений многие десятки дипломатов.

Но санкции — это цветочки, ягодки зреют в других местах. «Дуга нестабильности», о которой любят порассуждать яйцеголовые политологи, применительно к России уже превратилась в полуокружность. В той или иной степени в нее втянуты Польша, прибалтийские лимитрофы, Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, кровавая карабахская поляна… Глядя правде в глаза, надо признать, что Западом проделана успешная работа, острие которой направлено против России.

«Дуга» — важная, но не главная цель. Главное заключается в другом — придвинуть войска НАТО как можно ближе к российским границам. Так, чтобы храп натовских солдат беспокоил нас каждую ночь. Противоракетные базы США размещаются в Польше и Румынии. Методично усиливается сухопутная группировка американских войск на польских базах, которые «панове» любезно решили оборудовать за свой счет. Да и остальные новички изо всех сил стараются помочь, чем могут, заокеанскому покровителю, подчас доходя в своем усердии до умопомрачительного остервенения. Эстония, к примеру, заявила, что намерена перекрыть России выход на просторы Балтики, соорудив береговые ракетные батареи. Украина решила строить сразу две (!) военно-морских базы на Черном море и всячески поощряет полеты американских стратегических бомбардировщиков над своей территорией.

А на днях речь зашла о возможности переброски тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Пробный шар запущен, минуя стадию подготовительной газетной шумихи, сразу с высокого дипломатического уровня — о переброске стала рассуждать посол США в Польше Джоржетт Мосбахер. Зная американскую практику поведения на международной арене, главный девиз которой — «уходя, обязательно оставаться» — можно вполне допустить, что появление польской точки размещения ядерных зарядов будет успешно сочетаться с сохранением старой германской базы.

Восточно-европейские натовские неофиты всерьез надеются спрятаться от воображаемых угроз под американским зонтиком и свято верят в знаменитое заклинание Остапа Бендера — «Запад нам поможет!».

А зонтик, конечно, вещь неплохая. Помогает от дождя. Но в случае урагана (цунами, извержения и т.п.) штука совершенно бесполезная, даже мешающая быстрому бегу.