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Прилепин возглавит партийный список на выборах в Госдуму

Прилепин возглавит партийный список на выборах в Госдуму
Лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит список названной политсилы на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", – говорится в сообщении.

В список также попали члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут без выдвижения кандидатов в одномандатных округах.


сообщало, что лидер "Новых людей" Алексей Нечаев планирует возглавить партийный список на парламентских выборах.
# Политика
По материалам: ria.ru

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