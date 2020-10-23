Путевки в санатории станут выгоднее для сотрудников предприятий

Лидия Мартынова

Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями. Соответствующий законопроект рассмотрен правительством в четверг, 22 октября.

Как пояснил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин, новый законопроект вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс.

Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Согласно новому закону, такие затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организации.

«Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок», – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям.

«Нововведение о работе предприятий с санаториями по такой схеме и только через туроператоров появилось около года назад. В результате для работы с санаториями прироста клиентов у существующих туроператоров не произошло. Крупными предприятиями просто с нуля создавались и регистрировались новые туроператоры в сфере внутреннего туризма, через которые они и приобретали путевки в санатории для сотрудников », – рассказывает руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его мнению, принятие законопроекта не приведет к оттоку туристов у туроператоров, но поможет санаторием более активно вести работу по привлечению корпоративных туристических групп. Это мнение разделяют и представители объектов размещения, отмечая, что этого решения давно ждала вся санаторно-курортная сфера.

«Новость очень хорошая, ведь теперь до 1 млн человек в России ежегодно смогут приобретать путевки в санатории на гораздо более выгодных, чем ранее, условиях. Предприятия хотят и сейчас купить путевку сотрудникам, но государство облагает эти суммы большим налогом. Новый закон снимет эту проблему и предприятия смогут купить путевки для руководителей и сотрудников без обременения в виде 20% налога», – говорит генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.