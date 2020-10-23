Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путевки в санатории станут выгоднее для сотрудников предприятий

Путевки в санатории станут выгоднее для сотрудников предприятий

Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями. Соответствующий законопроект рассмотрен правительством в четверг, 22 октября.

Как пояснил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин, новый законопроект вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс.

Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Согласно новому закону, такие затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организации.

«Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок», – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям.

«Нововведение о работе предприятий с санаториями по такой схеме и только через туроператоров появилось около года назад. В результате для работы с санаториями прироста клиентов у существующих туроператоров не произошло. Крупными предприятиями просто с нуля создавались и регистрировались новые туроператоры в сфере внутреннего туризма, через которые они и приобретали путевки в санатории для сотрудников », – рассказывает руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его мнению, принятие законопроекта не приведет к оттоку туристов у туроператоров, но поможет санаторием более активно вести работу по привлечению корпоративных туристических групп. Это мнение разделяют и представители объектов размещения, отмечая, что этого решения давно ждала вся санаторно-курортная сфера.

«Новость очень хорошая, ведь теперь до 1 млн человек в России ежегодно смогут приобретать путевки в санатории на гораздо более выгодных, чем ранее, условиях. Предприятия хотят и сейчас купить путевку сотрудникам, но государство облагает эти суммы большим налогом. Новый закон снимет эту проблему и предприятия смогут купить путевки для руководителей и сотрудников без обременения в виде 20% налога», – говорит генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное
Школьное сочинение – от первого лица?
Школьное сочинение – от первого лица?
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Топ на сегодня

Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Еще по теме

Оплатившие сотрудникам турпутёвки работодатели получат налоговые льготы
Как получить налоговый вычет при покупке лекарств
Сенатор Гольдштейн поддержал освобождение рынка ЖКХ от излишних посредников
В налоговый вычет предложили включить расходы на питание и проживание в санатории