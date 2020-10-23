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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам с членами кабмина, обсудит меры по стабилизации ситуации на фоне пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


"Путин работает в Ново-Огарево, будет заниматься вопросами экономики страны. Он проведет совещание по экономическим вопросам... Тема - дать оценку ситуации в экономике, обсудить меры, которые принимаются для стабилизации этой ситуации, для минимизации последствий пандемического характера и дальнейшего выхода на траекторию роста", - сказал Песков.

В совещании, по его словам, примут участие представители правительства, Центробанка и администрации президента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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