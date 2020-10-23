Регионы выступают за всеобщую реновацию, а Совет при президенте — против

Влада Некрасова

Законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реконструкцию жилого фонда и по сути означающий всероссийскую реновацию, получил поддержку большинства российских регионов.

Как сообщил глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, все «концептуально поддерживают» документ.

«В комитет поступили отзывы от более чем 2/3 субъектов РФ. Отрицательных отзывов нет», — заверил Мельниченко.

По его словам, к авторам законопроекта поступило порядка 40 предложений и замечаний, они будут рассмотрены при подготовке документа ко второму чтению.

В то же время Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства законопроект о всероссийской реновации не поддержал.

«Основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией», — считает председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как подчёркивается в сообщении комитета, необходимо понимать, что если государство в целях обновления городской среды допускает изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, еще пригодных для проживания, при этом не учитывая голос каждого собственника, а распространяя на всех мнение квалифицированного большинства, то оно должно обеспечить максимально комфортные условия для граждан, чтобы не допустить ухудшения или умаления их прав на жилище и имущество.

Напомним, законопроект был внесен группой сенаторов и главой профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. При этом, регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, включаемых в эти программы.