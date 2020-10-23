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Рособрнадзор определил задачи регионов на текущий учебный год

Рособрнадзор определил задачи регионов на текущий учебный год

При подготовке к экзаменационной кампании 2021 года необходимо особый акцент сделать на информационной работе с участниками экзаменов и учителями, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на всероссийском совещании с руководителями региональных органов управления образованием.

Он подчеркнул, что выпускники и учителя должны получить всю необходимую информацию и методическую базу для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, уточняет пресс-служба Рособрнадзора.

«Нужно в каждом регионе отработать дорожную карту по работе с выпускниками этого года. Большое количество методических материалов и полезной информации для подготовки размещено на наших ресурсах. Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по различным предметам от разработчиков экзаменационных заданий уже идут и пользуются большой популярностью. Я рекомендую всем их активно использовать в работе», – заявил Анзор Музаев.

Он обратил внимание региональных министров на необходимость при подготовке к экзаменационной кампании 2021 года обеспечить выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, регионам нужно продолжить работу по повышению эффективности обучения всех привлекаемых к проведению ЕГЭ специалистов, активно использовать дистанционные технологии при организации общественного наблюдения и работы региональных конфликтных комиссий, уделить особое внимание мерам информационной безопасности на ЕГЭ и предотвращению использования участниками экзаменов запрещенных порядком проведения ЕГЭ средств связи.

Глава Рособрнадзора подробно остановился на подготовке к проведению ЕГЭ по информатике, который с 2021 года будет проходить в компьютерном формате.

«Нужно проанализировать количество сдающих экзамен в каждом регионе, состояние компьютерного парка и используемого программного обеспечения, организовать подготовку специалистов, задействованных в проведении экзамена, и консультационно-методическую поддержку педагогов», – сказал Анзор Музаев.

В ходе совещания министры образования всех субъектов РФ получили оценку своей работы в части организации проведения ЕГЭ и эффективности управленческих механизмов в системе образования каждого из регионов. По результатам оценки качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2020 году были отмечены Ленинградская область, Алтайский край и Московская область.

# Общество
По материалам: edu.ru

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