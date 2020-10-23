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Россия указала ФРГ на провокацию: учения НАТО с применением ядерного оружия

Россия указала ФРГ на провокацию: учения НАТО с применением ядерного оружия

Военному представителю Германии доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») и Resilient Guard («Стойкий страж») с применением американского тактического ядерного оружия.

«23 октября в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard), в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», — говорится в распространенном сообщении военного ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, Германии указано на то, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран — членов НАТО, которой является ФРГ, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — отметили в министерстве.

ИА Newstes добавляет, по информации агентства DPA, ВВС Германии участвуют вместе с союзниками по НАТО в секретных маневрах, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Маневры Steadfast Noon начались на этой неделе. Они проходят на авиабазе в населенном пункте Нёрфених (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии.

Одновременно в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) проходят учения Resilient Guard, в ходе которых ВВС ФРГ отрабатывают сценарии оборонительных действий, предполагающие нападение потенциального противника. На базе близ Бюхеля, по неофициальным данным, до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, которые остаются в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Накануне, 23 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию агентства DPA отметила, что военные маневры предполагают отработку навыков использования ядерного оружия в рамках так называемых совместных ядерных миссий альянса.

Она заявила, что Россия вновь вынуждена указать на то, что «в условиях кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями неограниченное наращивание отдельными государствами и их союзниками, а также их союзами, своих военных потенциалов, и особенно абсолютно вызывающая практика отработки ядерных миссий, наносят ущерб международной безопасности, дестабилизируют обстановку в мире и способны привести к катастрофическим последствиям».

Захарова также добавила, что «практика учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил не обладающих этим типом оружия государств, является вопиющим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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