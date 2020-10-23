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Рубль обновил месячные максимумы

Рубль обновил месячные максимумы
Российская валюта шестой день подряд растет к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность и обновила месячные максимумы.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 21:28 (мск) снижался на 38 копеек — до 76,20 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 90,37 рубля, следует из данных Московской биржи. В пятницу американская валюта обновила минимум с 22 сентября, опустившись до 76,115 рубля. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля.

Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсирует внешние негативные сигналы.

Рубль — шестой день роста

Рубль показывает шестой день роста против доллара, отыгрывая его ослабление на форексе. При этом в пятницу европейская валюта снова закрепляется в районе отметки 1,185 доллара.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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