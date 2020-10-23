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Самые сексуальные знаки Зодиака: 7 зодиакальных секс-бомб

Астрологи – народ еще более сумасбродный, чем наука,которую они изучают. Зачастую они не могут договориться между собой и ихвзгляды на «самых-самых» существенно различаются. Хотя, справедливости ради,стоит упомянуть, что среди астрологов есть как профессионалы, отдающие своемуделу время и душу, так и ребята, которые прослушали свой гороскоп на месяц иуже возомнили себя гуру звезд, планет и натальных карт.
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По материалам: intrigue

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