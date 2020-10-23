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Школьники приглашаются к участию в международном музыкальном конкурсе Гран-при «Золотые таланты»

Школьники приглашаются к участию в международном музыкальном конкурсе Гран-при «Золотые таланты»

До 1 ноября 2020 года проходит приём заявок на Международный конкурс Гран-при «Золотые таланты», в котором могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 18 лет. Среди целей конкурса – поддержка молодых талантов, лучших педагогических практик, что также является приоритетным направлением работы Минпросвещения России.

Музыкальный конкурс проводится в номинациях «Струнные щипковые народные инструменты. Домра, балалайка», «Клавишные народные инструменты. Баян, аккордеон» и «Деревянные духовые инструменты».

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить форму на официальном сайте конкурса не позднее 23 часов 59 минут 31 октября 2020 года.

Финальные конкурсные прослушивания пройдут с 10 по 13 декабря 2020 года в городе Курске. Участие бесплатное.

Оценивать мастерство конкурсантов будут выдающиеся деятели культуры и профессора Российской академии музыки имени Гнесиных. В состав жюри также войдут лауреаты и победители престижных международных конкурсов, в том числе народные артисты России Юрий Дранга, Валерий Зажигин, Александр Цыганков.

Общий призовой фонд конкурса – более 1 миллиона рублей. Помимо значительных денежных премий, лауреаты получат долгосрочную поддержку благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова и фонда «Арс Лонга», а также будут приглашены к участию в крупных

федеральных и международных проектах, реализуемых на ведущих площадках страны.

Положение и подробная информация – на официальном сайте конкурса.

# Общество
По материалам: edu.ru

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