Школьное сочинение – от первого лица?
Сочинение как обязательный пункт программы на пути к получению аттестата в 11-м классе вошло в жизнь современных школьников несколько лет назад, но дебаты о том, каким оно должно быть, продолжаются до сих пор.
Этой теме был посвящен очередной выпуск онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование»: эксперты обсуждали прошлое, настоящее и будущее письменных работ школьников, говорили о том, что еще может помочь детям научиться внятно изъясняться, грамотно писать и аргументировать свое мнение.
Декабрьское сочинение – только один из инструментов на пути к овладению коммуникативными навыками. При этом формат сочинения как экзаменационного испытания выпускников, по мнению экспертов программы, требует изучения профессиональным сообществом, за которым может последовать его обновление, а также возможно развитие других форм оценки умений 21-го века у школьников. Об этом в онлайн-программе «Образовательная среда» говорил заведующий Проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам НИУ ВШЭ, учитель словесности Михаил Павловец.
Такого же мнения придерживается преподаватель русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» города Волгограда, победитель конкурса «Учитель года России – 2019» Лариса Арачашвили.
Начальник управления по связям с общественностью МГПУ Татьяна Апостолова напомнила, что, когда сочинение в 11-м классе только вводилось, оно было призвано проверять речевые навыки школьников, умение аргументированно излагать свои мысли, то есть самые важные компетенции.
Само сочинение в его классическом варианте предполагает четкое соблюдение определенных канонов и правил: школьники должны «попасть в критерии». Об этом также говорили эксперты программы.
Об альтернативных вариантах письменной работы для школьников говорит и Лариса Арачашвили.
Эксперты отметили также, что подготовка к сочинению так же, как и подготовка к экзаменам, далеко не всегда «вписывается» в актуальные потребности молодых людей и развивает нужные им умения. Вариант решения этой проблемы предлагает Татьяна Апостолова.
Сегодня у школьников существует множество возможностей развивать свой творческий потенциал. Об одном из таких проектов рассказал Михаил Павловец: он информировал, что 14 ведущих вузов страны (НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, САФУ, Университет ИТМО и др.) с этого года проводят чемпионат сочинений «Своими словами» для старшеклассников.
Михаил Павловец подчеркнул, что это не традиционный формат письменной работы «что автор хотел сказать в том или ином произведении», а рассказ от первого лица о том, что интересно и близко самому участнику.
Победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы – партнеры проекта, эти баллы сохраняются в течение нескольких лет.
Итоги дискуссии подвел заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус.
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием и родительского сообщества.
Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».