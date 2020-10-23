Школьное сочинение – от первого лица?

Алексей Вольцев

Сочинение как обязательный пункт программы на пути к получению аттестата в 11-м классе вошло в жизнь современных школьников несколько лет назад, но дебаты о том, каким оно должно быть, продолжаются до сих пор.

Этой теме был посвящен очередной выпуск онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование»: эксперты обсуждали прошлое, настоящее и будущее письменных работ школьников, говорили о том, что еще может помочь детям научиться внятно изъясняться, грамотно писать и аргументировать свое мнение.

Декабрьское сочинение – только один из инструментов на пути к овладению коммуникативными навыками. При этом формат сочинения как экзаменационного испытания выпускников, по мнению экспертов программы, требует изучения профессиональным сообществом, за которым может последовать его обновление, а также возможно развитие других форм оценки умений 21-го века у школьников. Об этом в онлайн-программе «Образовательная среда» говорил заведующий Проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам НИУ ВШЭ, учитель словесности Михаил Павловец.

«Нам нужно признать, что ситуация изменилась. Признать, что у школьника есть свое мнение, которое он может высказать, и потому пора ставить перед образованием другие задачи. Эти задачи связаны с интересами учителя, который лучше чиновника знает, какой учебный материал отбирать для своего класса, с интересами ученика и с его жизненными потребностями. Нам важно, чтобы ребята смогли писать о том, что для них важно: умели рассказывать про свою жизнь, свои цели, про то, что их волнует. Это пригодится им в жизни», – отметил Михаил Павловец.

Такого же мнения придерживается преподаватель русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» города Волгограда, победитель конкурса «Учитель года России – 2019» Лариса Арачашвили.

«Жизнь требует от нас универсальных инструментов, а мы часто занимаемся частностями, учим тому, что вряд ли пригодится детям, поэтому формы подачи и проверки знаний сегодня должны быть другими – не такими, как раньше», – заявила она.

Начальник управления по связям с общественностью МГПУ Татьяна Апостолова напомнила, что, когда сочинение в 11-м классе только вводилось, оно было призвано проверять речевые навыки школьников, умение аргументированно излагать свои мысли, то есть самые важные компетенции.

«Но потом мы выяснили, что это привело совсем к другим вещам, к шаблонам. Значит, надо пытаться преобразовать этот формат, чтобы он был не просто элементом освоения программы, а формировал бы определенные умения и был актуальным и полезным», – прокомментировала Татьяна Апостолова.

Само сочинение в его классическом варианте предполагает четкое соблюдение определенных канонов и правил: школьники должны «попасть в критерии». Об этом также говорили эксперты программы.

«То, что в школах называют сочинением, это, по сути дела, отсроченное изложение, репрезентационная работа, когда ребята просто пересказывают информацию, полученную на уроке или прочитанную в учебнике. При этом то же эссе предполагает определенную свободу и отсутствие жестких критериев, по которым пишется работа. Такой формат ближе сегодняшним школьникам, у них есть мотивация такие тексты писать, а не пересказывать чужие мысли не своими словами», – считает Михаил Павловец.

Об альтернативных вариантах письменной работы для школьников говорит и Лариса Арачашвили.

«Нужно давать детям возможность выразить свои мысли, чтобы они рассказывали о том, что интересно именно им. Так, по новому ФГОС ученики старших классов делают проекты. Такая работа может заменить итоговое сочинение: подготовка и представление проекта помогают «прокачивать» свои навыки, выбирать темы, обсуждать, доказывать», – высказала свою позицию Лариса Арачашвили.

Эксперты отметили также, что подготовка к сочинению так же, как и подготовка к экзаменам, далеко не всегда «вписывается» в актуальные потребности молодых людей и развивает нужные им умения. Вариант решения этой проблемы предлагает Татьяна Апостолова.

«Нам нужны коммуникативные навыки и грамотная речь, но это совсем не то, что требуют от детей на ЕГЭ сегодня. Поэтому в процессе обучения и подготовки к экзаменам можно подумать о том, как повести этот вектор, как работать над формированием нужных сегодня навыков. Возможно, надо начинать с простого: с того, чтобы пошагово учить формулировать свои мысли. А затем эта опция в сочетании с полученными предметными навыками поможет ребятам писать различные работы по самым разным предметам школьного курса», – считает она.

Сегодня у школьников существует множество возможностей развивать свой творческий потенциал. Об одном из таких проектов рассказал Михаил Павловец: он информировал, что 14 ведущих вузов страны (НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, САФУ, Университет ИТМО и др.) с этого года проводят чемпионат сочинений «Своими словами» для старшеклассников.

Михаил Павловец подчеркнул, что это не традиционный формат письменной работы «что автор хотел сказать в том или ином произведении», а рассказ от первого лица о том, что интересно и близко самому участнику.

«Для нас важно направление мыслей, умение излагать их. Работы будут оценивать профильные специалисты, которые разбираются в той или иной теме – по всем направлениям чемпионата. Конечно, грамотность изложения и связность речи тоже будет учитываться», – прокомментировал эксперт.

Победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы – партнеры проекта, эти баллы сохраняются в течение нескольких лет.

Итоги дискуссии подвел заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус.

«Школа должна подготовить ребенка к жизни. Поэтому нужно научить детей говорить и писать на родном языке, аргументировать свои мысли – это именно то, что потребуется им в будущем. Они поймут, что им нужна грамотность, что они могут писать интересно и сочинения в современном формате могут стать драйвером развития учащихся. Не случайно, по данным исследования ведущего кадрового агентства HeadHunter, на первом месте среди требований работодателей к соискателям в этом году стоит грамотная речь», – резюмировал он.

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием и родительского сообщества.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».