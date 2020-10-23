«Снова прикрывает живот» — Нюша продолжает подогревать слухи о беременности

Анастасия Иванова

Нюша продолжает подогревать слухи о беременности. В instagram певицы появилось еще одно фото, на котором певица продолжает упорно прикрывать округлившейся животик и фанаты снова призывают певицу прекратить скрывать и официально объявить об очередном декретном отпуске.

Поводов для второй беременности у Нюши предостаточно. Во-первых, певица вновь заметно округлилась. Во-вторых, можно смело уходить в отпуск, после выпуск нового альбома. В-третьих, певица не раз признавалась, что мечтает стать многодетной матерью.

«Ну точно в положении, снова прикрывает живот. Нюша, тебе так идет беременность, ты становишься такой женственной» — пишут поклонники под постом





Подпишись на нас в Яндекс Новости