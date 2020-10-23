«Спалили!» — Валю Карнавал заблокировали в TikTok за накрутку подписчиков
22 октября стало известно, что аккаунт популярной блогерши Вали Карнавал заблокировали. Фанаты в расстроенных чувствах попытались быстро выяснить, почему профиль молодой и красивой знаменитости исчез с платформы TikTok, но никто не ожидал, что реальной причиной тому станет накрутка фолловеров.
Коллега и предполагаемый бойфренд Вали Егор Шип решил восстановить справедливость, выйдя на улицу с табличкой «ВЕРНИТЕ АККАУНТ @КАRNA.VAL» и оставил агитирующую надпись под своим постом.
«Я всегда на стороне справедливости, несмотря ни на что. Присоединяйтесь и ставьте везде хештег — #вернитекарнавал»,— попросил селеб своих подписчиков.
Несмотря на то, что сама Карнавал не заявляла официально о своей проблеме с накруткой подписчиков, многие фаны ее творчества пообещали отписаться от девушки при случае восстановления аккаунта. По их мнению, нечестные попытки хайпа — это очень низко.
«Надеюсь ей не вернут аккаунт, думала так сможет разводить молодежь долго? Ну удалось набрать популярности, зато теперь все узнали о том, как она к этому пришла»,— гневно реагирует публика на бывшего кумира. Подпишись на нас в Яндекс Новости