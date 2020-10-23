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«Спалили!» — Валю Карнавал заблокировали в TikTok за накрутку подписчиков

«Спалили!» — Валю Карнавал заблокировали в TikTok за накрутку подписчиков

22 октября стало известно, что аккаунт популярной блогерши Вали Карнавал заблокировали. Фанаты в расстроенных чувствах попытались быстро выяснить, почему профиль молодой и красивой знаменитости исчез с платформы TikTok, но никто не ожидал, что реальной причиной тому станет накрутка фолловеров.


Коллега и предполагаемый бойфренд Вали Егор Шип решил восстановить справедливость, выйдя на улицу с табличкой «ВЕРНИТЕ АККАУНТ @КАRNA.VAL» и оставил агитирующую надпись под своим постом.

«Я всегда на стороне справедливости, несмотря ни на что. Присоединяйтесь и ставьте везде хештег — #вернитекарнавал»,

— попросил селеб своих подписчиков.

Несмотря на то, что сама Карнавал не заявляла официально о своей проблеме с накруткой подписчиков, многие фаны ее творчества пообещали отписаться от девушки при случае восстановления аккаунта. По их мнению, нечестные попытки хайпа — это очень низко.

[media=https://www.instagram.com/p/CFr3mxiHQzs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Надеюсь ей не вернут аккаунт, думала так сможет разводить молодежь долго? Ну удалось набрать популярности, зато теперь все узнали о том, как она к этому пришла»,

— гневно реагирует публика на бывшего кумира.
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По материалам: popcake.tv

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