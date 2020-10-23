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США предупредили о риске терактов и похищений иностранцев в Турции

США предупредили о риске терактов и похищений иностранцев в Турции

Соединённые Штаты предупредили своих граждан о риске террористических атак и похищениях на территории Турции. Американцам рекомендуется проявлять осторожность в таких местах, как большие офисные здания или торговые центры. Об этом сегодня, 23 октября, передаёт агентство Associated Press.

Согласно данным Госдепартамента США, американское посольство в Турции получило «достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в Стамбуле, а также в других городах в Турции».

«Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную бдительность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы, включая большие офисные здания или торговые центры. Предоставление визовых услуг в дипломатических представительствах США на территории Турции, включая посольство в Анкаре, генеральное консульство в Стамбуле, консульство в Адане и консульское агентство в Измире, будет временно приостановлено», — говорится в уведомлении Госдепа.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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