США предупредили о риске терактов и похищений иностранцев в Турции

Влада Некрасова

Соединённые Штаты предупредили своих граждан о риске террористических атак и похищениях на территории Турции. Американцам рекомендуется проявлять осторожность в таких местах, как большие офисные здания или торговые центры. Об этом сегодня, 23 октября, передаёт агентство Associated Press.

Согласно данным Госдепартамента США, американское посольство в Турции получило «достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в Стамбуле, а также в других городах в Турции».

«Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную бдительность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы, включая большие офисные здания или торговые центры. Предоставление визовых услуг в дипломатических представительствах США на территории Турции, включая посольство в Анкаре, генеральное консульство в Стамбуле, консульство в Адане и консульское агентство в Измире, будет временно приостановлено», — говорится в уведомлении Госдепа.