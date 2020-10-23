Суд обязал Google снять ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Вадим Карасев

Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube.

18 октября, писал Ruposters, Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру РФ о противоправности действий YouTube в отношении фильма Александра Рогаткина о трагедии в Беслане.

"Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", - сообщил представитель суда, которого цитирует РАПСИ.

При этом председатель Совета по права человека (СПЧ) Валерий Фадеев, указал, что в целях защиты прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок Google необходимо изменение законодательства в сфере информации и технологий.