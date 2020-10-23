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Суд Парижа вынесет решение по делу Винника 7 декабря

Суд Парижа вынесет решение по делу Винника 7 декабря
Суд Парижа 7 декабря огласит решение по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют во Франции в вымогательстве и отмывании денег, до решения суда он останется под стражей, заявила судья в пятницу.

Процесс по делу Винника проходил в Париже с понедельника. В пятницу состоялся последний день судебных слушаний, с утра выступили адвокаты ряда французских компаний, пострадавших в результате распространения вредоносной программы Locky. Затем последовала речь прокурора Жоанны Брусс, которая назвала Винника "мозгом" вредоносной программы Locky и платформы BTC-е, "очень способным и умным пиратом". Она потребовала в отношении Винника наказания в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тысяч евро.

Защита настаивала на невиновности россиянина. Один из его адвокатов Фредерик Бело подчеркнул, что нет доказательств причастности Винника к вирусу Locky и к преступной схеме, которую описывает прокуратура. Он назвал наказание, которое затребовала прокурор, "негуманным и невосполнимым", также указав на то, что Винник, находящийся в заключении более трёх лет, не имеет возможности видеться с больной женой и детьми.


Греции во Францию 23 января.

Россиянин был арестован во время своего отпуска в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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