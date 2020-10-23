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Суд признал законным проведение "опроса Зеленского"

Суд признал законным проведение "опроса Зеленского"

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск об отмене инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября, отказал истцу в его удовлетворении.

Как сообщают в ОАСК, иск подавал житель Ивано-Франковской области. Поскольку ни истцы, ни ответчики на заседание не прибыли, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

«В решении говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца», — решили в ОАСК и признали иск жителя Ивано-Франковщины «необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами».

Ранее в президентской партии заявляли, что финансировать проведения соцопроса 25 октября будут за счет «Слуги народа».

Изображение Edward Lich с сайта Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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