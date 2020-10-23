Суд признал законным проведение "опроса Зеленского"

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск об отмене инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября, отказал истцу в его удовлетворении.

Как сообщают в ОАСК, иск подавал житель Ивано-Франковской области. Поскольку ни истцы, ни ответчики на заседание не прибыли, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

«В решении говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца», — решили в ОАСК и признали иск жителя Ивано-Франковщины «необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами».

Ранее в президентской партии заявляли, что финансировать проведения соцопроса 25 октября будут за счет «Слуги народа».

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