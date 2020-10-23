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Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Сегодня в Мосгорсуде состоялось заседание, на котором была рассмотрена апелляция на решение Пресненского районного суда, в начале сентября приговорившего 56-летнего Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы за вину в смертельном ДТП в центре Москвы. В ходе слушания актеру смягчили приговор с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев рассказал, что его подопечный сможет попросить об условно-досрочном освобождении только после того, как отбудет треть назначенного наказания — это составит 2,5 года с вычетом нескольких недель домашнего ареста, которые также могут приравнять к основному сроку. Приговор вступил в силу уже в зале суда, а это значит, что в ближайшие недели Михаила Ефремова переведут из специзолятора в колонию.


Михаил Ефремов

В своем последнем слове в ходе слушаний в Мосгорсуде Михаил Ефремов пообещал судье навсегда отказаться от алкоголя, а также заявил о своем желании установить памятник погибшему по его вине Сергею Захарову.

Я вряд ли когда-нибудь снова сяду за руль, а еще я прекратил все свои отношения с алкоголем, который довел меня до такого плачевного конца. Уважаемый суд, я прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Так я могу помочь потерпевшим, и не только тем, кто официально признан таковыми: я бы хотел, например, заплатить за уничтоженную машину. Также я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову,

— цитирует слова актера издание "РИА Новости".


Михаил Ефремов также в очередной раз признал свою вину в случившемся и принес извинения родственникам погибшего. Актер признался, что авария разделила его жизнь на до и после, а также рассказал, что теперь он очень мало спит и постонно думает о Сергее Захарове и его близких.

Я признаю вину и глубоко раскаиваюсь. С самого начала я сотрудничал со следствием, и так было, пока в дело не влез Эльман,— рассказал Ефремов о своем прошлом адвокате Эльмане Пашаеве, под влиянием которого он несколько раз отказывался брать на себя вину в смертельном ДТП.


При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что его подзащитные считают несправедливым решение суда о смягчении актеру наказания, и заявил об их намерении обжаловать новый приговор в кассационной инстанции.

Напомним, что в начале июня этого года Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Тогда актер, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пересек на своем автомобиле двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. За рулем машины находился 57-летний водитель Сергей Захаров, который получил сильные травмы и в ночь аварии скончался в больнице.


Михаил Ефремов с сыном Никитой
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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