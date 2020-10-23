Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет Байден

Алексей Вольцев

Официально глава НАТО не должен выражать никакого отношения к президентским выборам в США, которые состоятся уже через две недели. Как бы велик ни был соблазн, военный блок не вправе вмешиваться во внутренние дела своих членов. Но в НАТО изрядно устали от выходок Дональда Трампа и на встрече с Джо Байденом собираются заняться лечением ран, оставленных нынешним американским лидером. Об этом пишет шведская Svenska Dagbladet.

В конце этой рабочей недели министры обороны стран НАТО должны провести переговоры по телефону. В том случае если Джо Байден всё же одержит победу, это станет последним саммитом за президентство Дональда Трампа. Члены блока собираются обсудить, в частности, военную активность России в непосредственной близости от Швеции, а также инвестиции в новые наступательные ракетные системы.

Перед этой встречей на пресс-конференции в Брюсселе генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу задали вопрос о том, предпримет ли что-то блок в том случае, если президентские выборы погрузятся в хаос, а Трамп откажется уходить из Овального кабинета — и не сдаст коды от ядерного арсенала США. На это Столтенберг ответил лаконично: «Нет».

При этом, как отмечает издание, задавать подобные вопросы на последнем саммите НАТО Барака Обамы в 2016 году никому бы и в голову не пришло.

Контраст с бурным президентством Трампа вряд ли мог бы быть более разительным. В своё время Обама твёрдо пообещал союзникам США в Европе, что они всегда могут рассчитывать на поддержку:

«Я хочу чётко указать на то, что никогда не меняется, а именно на готовность США способствовать безопасности и обороне в Европе, а также нашему трансатлантическому сотрудничеству и коллективной обороне».

Подобных заявлений от Дональда Трампа за весь его срок никто не слышал. Более того, для НАТО лозунг «Америка превыше всего» находил отражение в постоянных попытках поставить под вопрос целесообразность существования альянса. В частности, американский лидер называл НАТО устаревшим, а также грозился выйти из военного блока.

В какой-то момент во время прощального слова Барака Обамы всё же прозвучало эхо голоса его преемника. На тот момент лишь пять членов НАТО достигли порога расходов на оборону в 2% от ВВП. «Все мы должны стать лучше», — заявил тогда Обама.

Спустя четыре месяца президента США звали уже Дональд Трамп, а спустя четыре года показателя в 2% от ВВП достигли уже 10 из 30 членов НАТО. Тем не менее Трамп часто критикует альянс за то, что большую часть средств на защиту Европы выделяют именно США. При этом стоит отметить, что слова Трампа всё же возымели определённый эффект, — и теперь НАТО может отчитаться о росте оборонных расходов.

Однако годы, проведённые с Дональдом Трампом, альянс всё же предпочёл бы поскорее забыть.

На каждом саммите Трамп вёл себя грубо и своевольно. Он оскорблял канцлера Германии Ангелу Меркель и открыто спорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Если подобное продолжится на протяжении ещё четырёх лет, будущее НАТО может оказаться в серьёзной опасности.

За свой первый срок Трамп успел расторгнуть несколько международных соглашений: Парижское соглашение по климату, Договор по открытому небу и ядерную сделку с Ираном. В разгар пандемии коронавируса США также вышли из ВОЗ.

В военной сфере Трамп похоронил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Договор СНВ-III о сокращении стратегических вооружений также висит на волоске — хотя это соглашение и может быть продлено на год, чтобы следующему президенту не пришлось иметь дело уже со свершившимся фактом, а мир не остался вообще без документов, ограничивающих ядерные вооружения.

Однако в Брюсселе НАТО уже строит планы на будущее, в котором не будет Дональда Трампа.

Если Джо Байден переберётся в Белый дом в начале следующего года, то уже в марте 2021 года НАТО созовёт саммит, цель которого будет состоять в том, чтобы подлатать раны, нанесённые Трампом, и возродить доверие между Европой и США. Если же американский лидер всё же усидит в своём кресле, то саммит НАТО состоится лишь следующей осенью, подытоживает Svenska Dagbladet.